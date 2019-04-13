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وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس

وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس
http://almnatiq.net/?p=716533

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، ووصفها بالمسيّسة.

وقال في حديث نقلته وكالة تاس أمس: “هذه محاولة مسيّسة لمقاضاة الذين تصرفوا نيابة عن الولايات المتحدة”.

وأضاف أنه عندما “يتصرف الأمريكيون بشكل غير صحيح” ، فإن السلطات الأمريكية تقدمهم على الفور للعدالة.

وأعرب الوزير الأمريكي عن ثقته بأن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات المواطنين الأميركيين في أفغانستان “لن تلبي مصالح العدالة”.

وفي 12 أبريل رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

وفي نوفمبر 2017 طلب كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من المحكمة تفويضا بالتحقيق في أفغانستان، بجرائم يحتمل ارتكابها من جانب طالبان والقوات الحكومية، والعسكريين في التحالف الدولي بمن فيهم جنود وضباط أمريكيون.

وردا على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعين العامين وقضاة المحكمة الجنائية الدولية.

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