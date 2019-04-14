احدث الأخبار

10 أسرار صحية “مذهلة” للطحينة.. بينها محاربة السرطان
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية
أبرز المواد
 المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تغادر مكة المكرمة
أبرز المواد
 “أسبوع الإبداع البلدي” في البدع
منطقة تبوك
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات
أبرز المواد
 وزير العمل والشؤون الاجتماعية يلتقي وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية
أبرز المواد
 الغامدي يحتفل بزواجه
مجتمع المناطق
 السفير آل جابر: انعقاد البرلمان اليمني خطوة لاستعادة الدولة وإنهاء مشروع الانقلابيين
أبرز المواد
 بثلاثية.. الاتحاد يعيد النصر خلف الهلال
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم: أشهر قليلة تفصلنا عن بدء عملية الإنشاء ووضع اللبنات الأولى للمشروع
أبرز المواد
 اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً
أبرز المواد
10 أسرار صحية “مذهلة” للطحينة.. بينها محاربة السرطان

10 أسرار صحية “مذهلة” للطحينة.. بينها محاربة السرطان

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس

وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية

أبرز المواد
المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تغادر مكة المكرمة

المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تغادر مكة المكرمة

أبرز المواد

10 أسرار صحية “مذهلة” للطحينة.. بينها محاربة السرطان

10 أسرار صحية “مذهلة” للطحينة.. بينها محاربة السرطان
http://almnatiq.net/?p=716534
المناطق - الرياض

تعد الطحينة واحدة من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة، بما في ذلك أوميغا 3 وأوميغا 6، وكذلك كميات جيدة من البروتين والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والحديد والصوديوم والألياف الغذائية.

وتنقسم الطحينة، التي تتكون في الأساس من السمسم المحمص المطحون، إلى نوعين، الأول ويكون فيها السمسم غير مقشر، وهي الأكثر فائدة، والثاني، ويكون فيها السمسم مقشرا.

ونستعرض هنا 10 فوائد صحية للطحينة أوردها موقع “بولدسكاي”.

تقلل ضغط الدم

تحتوي الطحينة على نسبة جيدة من البوتاسيوم، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة مستويات ضغط الدم. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تسعدا في تقليل الالتهابات.

تحسن صحة القلب

تساعد الطحينة على تحسين صحة القلب، لأن بذور السمسم التي تستخدم في تصنيعها غنية بمادة “السمسمولين” التي تساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيل الترسبات داخل الشرايين.

تنظم مستوى الكوليسترول

تلعب الطحينة على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم من خلال مادة “الفيتوستيرول” الموجود فيها. وعلى الرغم من أن الطحينة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، فإنها دهون جيدة ومفيدة للصحة.

تحفظ التوازن الهرموني

تحافظ الطحينة على التوازن الهرموني، خصوصا لدى النساء اللاتي تجاوزن الأربعين من العمر، ويمكن أن تلعب الطحينة دورا مهما أيضا في السيطرة على التقلبات الهرمونية وتقليلها.

تقلل التهابات المفاصل

تعد الطحينة مصدرا مهما للمساعدة في تقليل التهابات المفاصل، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، إذ إن لهذه الأحماض دور محوري في منع ظهور التهابات المفاصل في جميع أنحاء الجسم.

يحسن تناول الطحينة صحة العظام، وذلك لما تحتويه من معادن مختلفة، مثل النحاس والفوسفور والكالسيوم والحديد. وتساعد هذه المعادن على تحسين كثافة العظام ومنع ظهور هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

تقلل الوزن

تساعد الطحينة على فقدان الجسم للوزن، لأنها تحتوي على البروتين الذي يجعل الإنسان يشعر بالشبع، وبالتالي تحد من الحاجة إلى تناول وجبات كبيرة وتدفعه إلى تناول وجبات خفيفة.

تقوي نظام المناعة

تعزز الطحينة نظام المناعة، خصوصا أنها غنية بعدد كبير من المعادن المفيدة، مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس. كما يمكن لهذه المعادن أن تكافح الالتهابات الفيروسية والبكتيرية وتسهل إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم.

تحسن صحة الدماغ

تلعب أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، التي تحتويها الطحينة، دورا مهما في تطور الأنسجة العصبية في الجسم. وهذا يساعد بدوره في تحسين صحة الدماغ ويبطئ ظهور مرض الزهايمر.

تحارب السرطان

تعد الطحينة مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة، والتي لها دور كبير في مكافحة للسرطان. وتساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات، بما في ذلك سرطان الثدي والرحم والمبايض والبروستاتا.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس

وزير الخارجية الأمريكي : تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم أفغانستان مسيس
خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية
المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تغادر مكة المكرمة

المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تغادر مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*