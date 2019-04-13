الأمير أحمد بن فهد يطلع على إنجازات ميناء الملك عبدالعزيز

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز المهندس وليد بن فارس الفارس.

واطلع سموه خلال اللقاء على أهم منجزات الميناء لعام ٢٠١٨ م، والتي ناول من خلالها في العام المنصرم ما يزيد عن ٣١ مليون طن وزني بزيادة نسبتها ٧.٢٣% عن عام السابق ٢٠١٧م ، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة ١،٥ مليون حاوية نمطية ، وحقق الميناء دخل مالي تجاوز المليار وثلاثمائة مليون ريال بزيادة مقدارها ٣.٨٤% عن العام السابق.

كما تسلم سموه الكريم خلال اللقاء كأس جائزة التميز لإدارة الجودة لعام ٢٠١٩ الفئة الماسية والتي حصل عليها الميناء وتعتبر الجائزة من أهم الجوائز الدولية في مجال إدارة الجودة.

وأثنى نائب أمير المنطقة الشرقية على الدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في الميناء، موجهاً سموه الكريم بالحرص وتكثيف الجهود بتلمس احتياجات المواطنين والتجار والسعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة لرواد وزوار الميناء.

فيما قدّم مدير عام الميناء المهندس الفرس شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بجودة العمل في الميناء، مبيناً بأن حصول الميناء على الجوائز الدولية يأتي تتويجاً للدعم والمسندة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة لجعل الميناء رافدا من روافد التنمية في مملكتنا الغالية كما أنه يعزز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجستيا يربط قارات العالم الثلاث.