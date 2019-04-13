جامعة الامام عبدالرحمن تتميز في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي بالرياض

الرياض – المناطق

شارك معالي مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش في افتتاحية اولى جلسات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، وكانت الجلسة الاولى التي شارك فيها الدكتور الربيش حملت عنوان ( إعادة التفكير في الجامعة ) مع نخبة من القياديين في الجامعات العالمية وذلك في مقر المؤتمر بمعارض الرياض .

وركز الدكتور عبدالله الربيش في حديثه علي عدة نقاط في الجلسة الاولي بإعادة التفكير بالجامعات لاقت تفاعلا كبيرا مع الحضور.

الى جانب ذلك ذكر مدير الجامعة د الربيش حول مشاركة الجامعة في المعرض والمؤتمر الخاص بالتعليم العالي ان مشاركة الجامعة هذا العام في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن هو استمرار لمشاركة الجامعة في دورات المعرض السابقة والتي تجمع الجامعات السعودية وجامعات من مختلف دول العالم ، وهذا ما يؤكد اهمية تعرف ابناء الوطن والزوار على هذه الجامعات العالمية والتعرف عن قرب على طبيعة انظمتها التعليمية وهذا ما يعطي توجها للرفع من مستوى الاتصال بين جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل و الجامعات العريقة .

واشار مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف الى ان مشاركة الجامعة هذا العام ظهرت بشكل مختلف تعبر عن هوية الجامعة وتعّرف بانجازاتها وكلياتها ومساراتها العلمية وقد تميز جناح الجامعة بالتصميم الجمالي المختلف باشراف كوادر وطنية متخصصة بوحدة الهوية بالجامعة وتم تزويد الجناح باحدث التقنيات لعرض موقع الجامعة لسهولة اطلاع الزوار والتعريف عن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجامعة بكافة وكالاتها و عماداتها و اداراتها والكليات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية وكذلك التعريف بالبرامج العلمية و البحثية والدراسات العليا و الية الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي المقبل والخطط المستقبلية للجامعة في ضوء مواكبة الرؤية الوطنية 2030 ، وحرصت الجامعة في مشاركتها على اتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على المشاريع التي تنفذها الجامعة من خلال العروض المرئية المتتالية وتقديم شرحا وافيا عن ذلك من قبل منسوبي الجامعة من ادارة العلاقات العامة والاعلام و الطلاب والطالبات المشاركون ضمن وفد الجامعة .

واختتم اليوسف بان الجامعة تحرص على التواجد والمشاركة المستمرة في كافة التظاهرات العلمية التي من شانها ان ترفع من مستوى التعليم والتعلم في الجامعة على كافة المستويات والتخصصات و المجالات المتاحة وهذا ما يجعل الجامعة رائدة في العديد من المجالات والابحاث بتبادل الخبرات و العمل ضمناً للمساهمة الفعالة في تطوير العملية التعليمية .