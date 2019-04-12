مسيرة عام من المؤتمرات والملتقيات العلمية.. تعرضها جامعة القصيم بمؤتمر التعليم العالي

المناطق - بريدة

يتجول زوار المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي بالرياض، بين أجنحة الجامعات العالمية والمحلية والمؤسسات التعليمية المشاركة، للتعرف على ما تقدمه هذه الجامعات من برامج دراسية، وفرص تعليمية، وأنشطة علمية وبحثية.

جناح “جامعة القصيم”، المكون من طابقين على مساحة 60متر مربع، يتوسط هذه الأجنحة حيث استعد العاملون فيه لاستقبال الزوار والزائرات وتعريفهم على أبرز برامج الجامعة وكلياتها وبرامج الدراسات العليا، إضافة إلى أعداد بحوثها وما يقدمه هذا الصرح العلمي الشامل من خدمات وبرامج، كما حرصت الجامعة على إبراز مسيرتها العلمية والخدمية التي شهدتها خلال عام من مؤتمرات، وندوات، وملتقيات العلمية، وحملات خدمية وتوعوية.

ويعرض الجناح لأبرز المؤتمرات التي أقامتها الجامعة خلال عام وكان منها: مؤتمر الصحوة: المفهوم والإشكالات، ومؤتمر الخصخصة: الآليات والتحديات، والمؤتمر الدولي الأول للصيدلة المجتمعية، ومؤتمر التعصب الرياضي: الآثار والحلول، ومؤتمر تفعيل دور البحث العلمي في بناء الاقتصاد المعرفي في المملكة، ومؤتمر تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء التوجهات الوطنية الحديثة، ومؤتمر نحو بحث علمي فاعل في بناء الاقتصاد المعرفي، ومؤتمر نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030م، ومؤتمر التراث اللغوي والأدبي في ضوء المناهج الحديثة.

كما يوثق الجناح للندوات التي أقامتها الجامعة خلال العام الماضي ومن بينها: ندوة جهود المملكة العربية السعودية الإغاثية في اليمن، وبرنامج (تجربتي في الحياة: تجربة سمو أمير منطقة القصيم)، وجائزة عبد الله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور “جود”، وندوة الزراعة المستدامة.. منتج آمن وبيئي نظيف، وندوة الامتياز الثانية لكلية الصيدلة، وندوة البحث الصيدلي السادس، إضافة إلى ندوة ضوابط ومعايير مزاولة المهنة والاختبارات الهندسية للمهندسين، وندوة الملكية الفكرية: المفهوم والتطبيقات، وندوة مهارات كتابة السيرة الذاتية والبحث عن وظيفة، وندوة آثار منطقة القصيم عبر العصور.

كما عرض الجناح الملتقيات العلمية التي نفذتها الجامعة هذا العام، ومنها: ملتقى القصيم العلمي العاشر لطب الأسنان بمشاركة ١٤ جامعة، وملتقى برامج وحدات الوعي الفكري في الجامعات السعودية الآمال والتحديات، وملتقى القصيم الحادي عشر لطب الأسنان، والملتقى البحثي السنوي الثالث لطالبات كلية التأهيل الطبي، وملتقى دورة الامتياز السادسة لكلية الطب، الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر لكلية الطب، بالإضافة إلى الملتقى العلمي الأول بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمناقشة قضايا وإشكاليات البحث العلمي وآليات توظيفها وفق رؤية المملكة، والملتقى العلمي لوحدات الوعي الفكري في الجامعات السعودية، والملتقى العلمي للعملية التعليمية ومتطلبات المواطنة.

وفيما يتعلق بالحملات التي أقامتها الجامعة، فقد عرض النجاح لحملة “توعية وصحة وتثقيف” في محافظة ضرية، وقوافل طب الأسنان العلاجية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى قوافل الطب البيطري لعلاج الماشية.