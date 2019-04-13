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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية توزع 6280 سلة من المواد الغذائية صدقات عن شهداء الواجب

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية توزع 6280 سلة من المواد الغذائية صدقات عن شهداء الواجب

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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية توزع 6280 سلة من المواد الغذائية صدقات عن شهداء الواجب

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية توزع 6280 سلة من المواد الغذائية صدقات عن شهداء الواجب
http://almnatiq.net/?p=716580
المناطق - واس

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك ، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوزيع “6280 ” سلة من المواد الغذائية ، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك ، صدقات عن شهداء الواجب وذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصالها إلى مستحقيها في (428) نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك .
يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي (رحمهم الله وتقبلهم من الشهداء ) ، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم .

 

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