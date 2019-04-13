أمانة الشرقية تكمل استعداداتها لإطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي”

المناطق - الدمام

أكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لفعاليات أسبوع الإبداع البلدي، والذي يقام في الفترة من 9 إلى 13 من شعبان الجاري، تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 14 إلى 18 من (أبريل) .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الفعاليات التي يشرف على تنفيذها مركز الإبداع البلدي في الأمانة، يعتزم تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة، تتناول عدداً من المحاور ذات العلاقة في الشأن البلدي، والتي من المزمع أقامتها في مجمع الظهران خلال الفترة من ١٤ الى ١٨ ابريل .

لافتاً الى أن المسابقة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير.

وذكر أن المسابقة تهدف الى استقبال الأفكار في عدد من المحاور التي تعنى بتحسين المشهد الحضري والمدن الذكية وأنسنة المدن.

وقال أن أسبوع الإبداع البلدي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك شرائح المجتمع بكافة فئاته في تطوير أعمال القطاع البلدي، ويتيح للمواطنين والمقيمين طرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار لمصلحة القطاع البلدي بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لرؤية المملكة 2030.

من جهتها قالت مديرة مركز الابداع البلدي بالأمانة الأستاذة لينه اركوبي أن مركز الإبداع البلدي التابع لأمانة الشرقية يهدف إلى دعم الابتكار، ونشر ثقافة التفكير الإبداعي في القطاع البلدي، وتفعيل الطاقات والمشاركة المجتمعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال حصر الأفكار الإبداعية القائمة، واستقطاب أفكار جديدة، والتدريب على أدوات الابتكار، وتبني نظام إدارة الأفكار.

ولفتت الى أن مركز الإبداع البلدي في الأمانة جرى تأسيسه ضمن “محور النظام البلدي وكفاءته” المنبثق عن مبادرات “مدينتي ٢٠١٨”، بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتسعى الأمانة من خلاله إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الشرائح لتحسين الخدمات البلدية ومشاركة المجتمع في طرح المقترحات والحلول الإبداعية.