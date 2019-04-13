وزير التعليم يشهد توقيع مذكرات تفاهم لحجز مقاعد في التمريض والتدريب الإكلينيكي وتدريب مرحلة الزمالة

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شهد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, توقيع عدد من مذكرات التفاهم بجناح وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي, بحضور وكيل البعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش, وممثلي عدد من الجامعات.

وركزت مجمل مذكرات التفاهم على حجز مقاعد لطلاب البكالوريوس بتخصص التمريض والتدريب الإكلينيكي بعد التخرج مع عدد من الجامعات المتميزة وجاءت على النحو التالي: جامعة Kings عدد المقاعد 50 , جامعة Manchester عدد المقاعد 30 , جامعة Birmingham عدد المقاعد 50 , جامعة Queen Belfast عدد المقاعد 50.

كما شهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم مع دولة السويد لحجز 30 مقعداً لتدريب الأطباء لمرحلة الزمالة الطبية.