الصحة العالمية : «الإيبولا» لا يمثل حالة طوارئ دولية

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، أن وباء الإيبولا أودى بحياة أكثر من 700 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وما زال ينتشر لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية.

وإعلان هذا الوباء «حالة طوارئ دولية» من شأنه أن يشير إلى الحاجة لموارد وتنسيق دولي أكبر.

وقالت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي حللت أحدث البيانات إن المرض توطن في عدة بؤر في الشمال الشرقي، وكان ينتقل في منشآت الرعاية الصحية.

وأفاد الخبراء بأن الوباء لم ينتشر عبر الحدود إلى أوغندا أو رواندا أو جنوب السودان، ولكن يتعين على الدول المجاورة زيادة استعدادها للتصدي له.

وأشار مايك ريان، المسؤول في برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن عشرات الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع كانت بشكل رئيسي في مناطق بوتينبي وكاتوي وفوهوفي.

وأضاف: «إنه زيادة للمرض في منطقة جغرافية محددة للغاية».

وكانت السلطات في الكونغو قد أعلنت في أغسطس (آب) عن تفشي «الإيبولا»، في أكبر تفشٍّ لهذا الوباء في البلاد حتى الآن وثاني أكبر تفشٍّ يشهده العالم في التاريخ. ويتركز في الكونغو الديمقراطية في إقليمي شمال كيفو وإيتوري.

وأصيب بالمرض بالفعل ما لا يقل عن 1206 أشخاص توفي منهم 764 مما جعل نسبة الوفاة بالمرض تصل إلى 63 في المائة.

وتشمل هذه الحالات، 20 حالة جديدة أبلغت عنها وزارة الصحة يوم الخميس وهو يوم قياسي آخر بعد إصابة 18 حالة يوم الأربعاء. وتم الإعلان عن أن الاختبارات أظهرت إصابة اثنين من العاملين في مطار بوتيمبو بالمرض.