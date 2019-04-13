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رئيس المجلس الانتقالي في السودان : سيتم تشكيل حكومة مدنية وفترة انتقالية مدتها عامان

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رئيس المجلس الانتقالي في السودان : سيتم تشكيل حكومة مدنية وفترة انتقالية مدتها عامان

رئيس المجلس الانتقالي في السودان : سيتم تشكيل حكومة مدنية وفترة انتقالية مدتها عامان
http://almnatiq.net/?p=716604
المناطق - متابعات

أعلن رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

وأضاف البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان.

وحيا “الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة”، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

كما أعلن البرهان: إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.

وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

وتعهد المجلس العسكري الانتقالي السوداني بـ”اجتثاث” نظام عمر البشير السابق ورموزه.

وقبل ساعات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف عن تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.

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