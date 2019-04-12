ثقافة وفنون تبوك تعرض مسرحية “خطوات” ضمن أمسية مساء المسرح

تبوك - سهام العنزي

تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة في لجنة الفنون المسرحية ( رواق الدراما ) و البرنامج الثقافي بالجمعية مساء يوم الاثنين المقبل العرض المسرحي التراجيدي ( خطوات) ضمن الأمسية الفنية (مساء المسرح) وذلك بمسرح المكتبة العامة بتبوك وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن المسرحية تأتي ضمن روزنامة الجمعية لعام 2019، حيث يشارك بها مجموعة من الشباب الواعد بالمنطقة، الذين يتميزون بالإبداع والحماس وحب المسرح وهي من تأليف أحمد الفلس وإخراج ياسر المحمدي وبطولة كلا من احمد الفلس – ياسر المحمدي – خالد الفيفي – عناد العطوي ) مشيرا الى ان المساء المسرحي سيتضمن قراءة كلمة اليوم العالمي للمسرح و عزف موسيقي للفنان خالد معوض وجلسة حوارية نقدية وتكريم للمسرحيين.

من جهته دعا رئيس لجنة المسرح والسينما بالجمعية ياسر المحمدي جميع المهتمين والمهتمات بالمسرح الي حضور الفعالية ومشاهدة ما سوف يقدم بها من مشاهد وفقرات متميزة لافتا الى مضي الجمعية في

تنشيط الحراك المسرحي بالمنطقة وابراز المواهب الإبداعية في مجال المسرح من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة.