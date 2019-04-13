أمين إدارات التعليم : عسير متميزة

المناطق - أبها

أكد الأمين العام لإدارات التعليم في الوزارة الدكتور سليمان الكريدا ، أن تعليم عسير يقدم أنموذجا للعمل المؤسسي والمهني ومواكبا للتطورات ورؤية الوطن والعمل بروح الفريق الواحد ، فيما يزخر الميدان بكفاءات متميزة تسهم بشكل فاعل في تجويد الأداء .

جاء ذلك عقب جولته على عدد من المدارس ولقائه بقيادات الإدارة بحضور المدير العام للتعليم الأستاذ سعد الجوني، في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل ، إذ جرى خلاله استعراض مراحل الاستعداد من قبل أمين إدارة التعليم الأستاذ محمد ناصر ،وأوجه التكامل بين مختلف الإدارات والأقسام وصولا إلى انطلاقة جادة وقوية .

تلا ذلك استعراض البرنامج الإلكتروني الخاص بجهود الإدارات للاستعداد ومن أبرزها: التخطيط المدرسي، والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة ، والتقويم والقبول ، والنقل المدرسي، والتجهيزات المدرسية ، وتقنية المعلومات ،والإشراف التربوي ، والمقررات، ومشروع خدمتي .

من جهتها أكدت مستشارة الأمين العام لإدارات التعليم الدكتورة خلود الصوينع ، تميز الإدارة العامة للتعليم بعسير في المبادرات الهادفة والعمل بروح الفريق ، والاهتمام بالمعرفة وتنميتها ، وتوظيف التقنية بشكل أمثل والتجربة الرائدة لمدرسة المستقبل ، مضيفة أن تلك المنجزات تواكب رؤية الوطن .

وكان الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور سليمان الكريدا ، قد زار مدينة التربية الخاصة وعددا من المدارس وأندية الأحياء واطلع على البرامج والمناشط المقدمة .