احدث الأخبار

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً
منطقة تبوك
 الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات
مجتمع المناطق
 قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”
أبرز المواد
 بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط
المنطقة الشرقية
 أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يرعى تخرج الدفعة الأربعون من خريجي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأحد
أبرز المواد
 اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية
منطقة المدينة المنورة
 ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تواصل إستضافة رواد الأعمال لنقل الخبرات وتقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير
منطقة عسير
 مجلس النواب اليمني يثمن ماتقدمه دول التحالف من دعم لليمن
أبرز المواد
 أمين إدارات التعليم : عسير متميزة
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد توقع اتفاقيات وتقدم ورش عمل أكاديمية
منطقة عسير
 ثقافة وفنون تبوك تعرض مسرحية “خطوات” ضمن أمسية مساء المسرح
منطقة تبوك
انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

منطقة تبوك
الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات

الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات

مجتمع المناطق
قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

أبرز المواد
بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

المنطقة الشرقية

ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تواصل إستضافة رواد الأعمال لنقل الخبرات وتقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير

ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تواصل إستضافة رواد الأعمال لنقل الخبرات وتقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير
http://almnatiq.net/?p=716620
المناطق - أبها

خلال برنامج مستشار الذي تنظمه  مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع لجنة ريادة الأعمال استضافت  ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها المهندس / فيصل القرني وكيل شركة كريم بعسير  و الدكتورة . هيفاء آل دعلان، وذلك بحضور أ/ خزام الحويزي رئيس لجنة ريادة الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبها  حيث استعرض ضيفا البرنامج مشاريعهما الريادية مع تقديم الاستشارات  لشباب وشابات منطقة عسير .

وقد تم خلال اللقاء و استعراض مشاريع ضيفي البرنامج مع تقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير ، كما دارت نقاشات حول عدة موضوعات  منها ماهية ريادة الأعمال، ومن يكون رائد الأعمال وماذا تحتاج ريادة الأعمال من الشاب أو الشابة ليكونوا من رواد الأعمال والأهداف السامية لريادة الأعمال وطرق عمل دراسات الجدوى للمشاريع وكيف يؤثر رأس المال الجرئ في المشروعات الريادة وكيفية تنمية حاضنات ومسرعات الأعمال وتطويرها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانيه  أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي على أن فكرة ديوانية شباب وشابات ريادة الأعمال بغرفة ابها تأتي بهدف تبادل الخبرات وتكوين العلاقات المفيدة فيما بينهم ، وذلك ضمن برنامج غني يتم تطبيقه من خلال اللجنة يعزز ثقة شباب وشابات عسير في ريادة الأعمال ويفتح لها فرص تحويل حلمها الى واقع ضمن الحركة الاقتصادية والاستثمارية التي ترتفع وتيرتها حاليا بالمملكة  بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث أن هناك  برامج متعددة يتم التخطيط لها من قبل اللجنة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات لتحقيق آمالهم طموحاتهم في مجال الأعمال والاقتصاد اوالاستثمار، ليكونوا  نماذج رائدة في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بمنطقة عسير.

في ختام تصريحه وجه الحويزي شكره وتقديره لضيفي الديوانية والأمانة العامة للغرفة ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة ريادة الأعمال على تنظيمهم هذه الفعاليات التي تثري خبرات رواد ورائدات الأعمال وتساعد على توفير الفرص والشراكات الريادية وتكوين روابط فعالة بين رواد الأعمال وبين حاضنات ومسرعات الأعمال والجهات التمويلية والاستشارية.

روابط ذات صلة

أمين إدارات التعليم : عسير متميزة

أمين إدارات التعليم : عسير متميزة
جامعة الملك خالد توقع اتفاقيات وتقدم ورش عمل أكاديمية

جامعة الملك خالد توقع اتفاقيات وتقدم ورش عمل أكاديمية
صحة عسير تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

صحة عسير تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*