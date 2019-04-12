اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية

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أعلن سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، عن اعتماد برنامج جديد ضمن دبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مجال الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تأهيل المنتسبين للعمل في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات بشكل احترافي يضمن جودة المخرجات ويتناسب مع الاحتياج الوطني.

وقال الدكتور العتيبي: إن البرنامج يسعى إلى دراسة علم الوقاية من المشكلات السلوكية والفكرية دراسة نظرية وتطبيقية، ودراسة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعرفة حجمها وخصائصها محليًا وعالميًا وعوامل الخطورة والحماية المتعلقة بها، مع التعريف بمفاهيم ونظريات واستراتيجيات الوقاية من تعاطيها، وأيضًا القدرة على تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقويم البرامج الوقائية في هذا المجال، والتدريب على مهارات وقيم ومبادئ العمل المهني للوقاية منها، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأوضح أن مخرجات الدبلوم تخدم عدة مجالات بحسب مسميات الوظائف بدليل تصنيف الوظائف مثل: وظائف الباحثين والأخصائيين في مجال التخصص، والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين، والمراقبين والمشرفين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وباحثي القضايا، والإرشاد الطلابي. مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف منسوبي اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وقطاعات الأمن العام المختلفة، ومراكز الصحة النفسية، ووحدات الخدمة الاجتماعية في القطاعات الحكومية.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وعن شروط القبول في البرنامج، أفاد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية الدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي أنه يشترط للالتحاق بالبرنامج حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات: علم اجتماع، أو علم نفس، أو الخدمة الاجتماعية، أو الشريعة، أو الإعلام. مضيفًا أنه مع مراعاة ما ورد في اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية فإنه يشترط توفر 8 شروط في المتقدم وهي أن يكون سعوديًا أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية اللازمة والمحددة لدخول البرنامج، وأن يكون مرشحًا من جهة عمله إذا كان على رأس العمل، والحصول على تقدير (جيد) فأعلى في شهادة البكالوريوس، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى له بحيث يكون قادرًا بدنيًا ونفسيًا على الإلمام بالجوانب الأساسية لأخصائي الوقاية. لافتًا إلى أنه يشترط أيضًا تعهد جهة العمل على الموظف الذي يحصل على دبلوم الوقاية وفق المتطلبات المنصوص عليها في الدليل بأن يعمل فعليًا في مجال الوقاية من المخدرات بعد تخرجه. مبينًا أنه بالإضافة للشروط المذكورة فإن المفاضلة بين المتقدمين تتم على أساس الخبرة في المجال.

وذكر الدكتور السلومي أن مدة الدراسة في الدبلوم تبلغ فصلين دراسيين بواقع 34 ساعة تتضمن مشروع تخرج تطبيقي عن تصميم وتنفيذ البرامج الوقائية ورصد وتقويم البرامج الوقائية، كما تتضمن الوحدات الدراسية تدريس علم الوقاية من المشكلات وبيئات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومعايير العمل الوقائي وعلم الإدمان والصحة العقلية والتخطيط للبرامج الوقائية ومناهج البحث العلمي ومنهجية تشخيص ظاهرة المخدرات والإرشاد الوقائي الذي يحتوي على تدريب تشبيهي ومقابلة حالات تخدم الدراسة.