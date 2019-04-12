احدث الأخبار

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً
منطقة تبوك
 الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات
مجتمع المناطق
 قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”
أبرز المواد
 بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط
المنطقة الشرقية
 أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يرعى تخرج الدفعة الأربعون من خريجي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأحد
أبرز المواد
 اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية
منطقة المدينة المنورة
 ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تواصل إستضافة رواد الأعمال لنقل الخبرات وتقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير
منطقة عسير
 مجلس النواب اليمني يثمن ماتقدمه دول التحالف من دعم لليمن
أبرز المواد
 أمين إدارات التعليم : عسير متميزة
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد توقع اتفاقيات وتقدم ورش عمل أكاديمية
منطقة عسير
 ثقافة وفنون تبوك تعرض مسرحية “خطوات” ضمن أمسية مساء المسرح
منطقة تبوك
انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

منطقة تبوك
الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات

الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات

مجتمع المناطق
قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

أبرز المواد
بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

المنطقة الشرقية

بواقع 34 وحدة دراسية ويستهدف منسوبي 4 قطاعات حكومية

اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية

اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=716623
المناطق - المدينة المنورة

أعلن سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، عن اعتماد برنامج جديد ضمن دبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مجال الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تأهيل المنتسبين للعمل في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات بشكل احترافي يضمن جودة المخرجات ويتناسب مع الاحتياج الوطني.

وقال الدكتور العتيبي: إن البرنامج يسعى إلى دراسة علم الوقاية من المشكلات السلوكية والفكرية دراسة نظرية وتطبيقية، ودراسة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعرفة حجمها وخصائصها محليًا وعالميًا وعوامل الخطورة والحماية المتعلقة بها، مع التعريف بمفاهيم ونظريات واستراتيجيات الوقاية من تعاطيها، وأيضًا القدرة على تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقويم البرامج الوقائية في هذا المجال، والتدريب على مهارات وقيم ومبادئ العمل المهني للوقاية منها، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأوضح أن مخرجات الدبلوم تخدم عدة مجالات بحسب مسميات الوظائف بدليل تصنيف الوظائف مثل: وظائف الباحثين والأخصائيين في مجال التخصص، والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين، والمراقبين والمشرفين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وباحثي القضايا، والإرشاد الطلابي. مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف منسوبي اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وقطاعات الأمن العام المختلفة، ومراكز الصحة النفسية، ووحدات الخدمة الاجتماعية في القطاعات الحكومية.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وعن شروط القبول في البرنامج، أفاد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية الدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي أنه يشترط للالتحاق بالبرنامج حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات: علم اجتماع، أو علم نفس، أو الخدمة الاجتماعية، أو الشريعة، أو الإعلام. مضيفًا أنه مع مراعاة ما ورد في اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية فإنه يشترط توفر 8 شروط في المتقدم وهي أن يكون سعوديًا أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية اللازمة والمحددة لدخول البرنامج، وأن يكون مرشحًا من جهة عمله إذا كان على رأس العمل، والحصول على تقدير (جيد) فأعلى في شهادة البكالوريوس، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى له بحيث يكون قادرًا بدنيًا ونفسيًا على الإلمام بالجوانب الأساسية لأخصائي الوقاية. لافتًا إلى أنه يشترط أيضًا تعهد جهة العمل على الموظف الذي يحصل على دبلوم الوقاية وفق المتطلبات المنصوص عليها في الدليل بأن يعمل فعليًا في مجال الوقاية من المخدرات بعد تخرجه. مبينًا أنه بالإضافة للشروط المذكورة فإن المفاضلة بين المتقدمين تتم على أساس الخبرة في المجال.

وذكر الدكتور السلومي أن مدة الدراسة في الدبلوم تبلغ فصلين دراسيين بواقع 34 ساعة تتضمن مشروع تخرج تطبيقي عن تصميم وتنفيذ البرامج الوقائية ورصد وتقويم البرامج الوقائية، كما تتضمن الوحدات الدراسية تدريس علم الوقاية من المشكلات وبيئات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومعايير العمل الوقائي وعلم الإدمان والصحة العقلية والتخطيط للبرامج الوقائية ومناهج البحث العلمي ومنهجية تشخيص ظاهرة المخدرات والإرشاد الوقائي الذي يحتوي على تدريب تشبيهي ومقابلة حالات تخدم الدراسة.

روابط ذات صلة

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها الميدانية على مدار الساعة لمكافحة الحشرات المهاجرة

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها الميدانية على مدار الساعة لمكافحة الحشرات المهاجرة
توقيع عقد خدمات أكاديمية بين الجامعة الإسلامية وجامعة انتساري الإندونيسية

توقيع عقد خدمات أكاديمية بين الجامعة الإسلامية وجامعة انتساري الإندونيسية
آل الشيخ في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : شهر شعبان شهرٌ قد أختص بفضائل فينبغي على المؤمن أن يكون مسارعاً إليها مبادراً لاغتنامها

آل الشيخ في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : شهر شعبان شهرٌ قد أختص بفضائل فينبغي على المؤمن أن يكون مسارعاً إليها مبادراً لاغتنامها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*