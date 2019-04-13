احدث الأخبار

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً
منطقة تبوك
 الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات
مجتمع المناطق
 قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”
أبرز المواد
 بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط
المنطقة الشرقية
 أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يرعى تخرج الدفعة الأربعون من خريجي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأحد
أبرز المواد
 اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية
منطقة المدينة المنورة
 ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تواصل إستضافة رواد الأعمال لنقل الخبرات وتقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير
منطقة عسير
 مجلس النواب اليمني يثمن ماتقدمه دول التحالف من دعم لليمن
أبرز المواد
 أمين إدارات التعليم : عسير متميزة
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد توقع اتفاقيات وتقدم ورش عمل أكاديمية
منطقة عسير
 ثقافة وفنون تبوك تعرض مسرحية “خطوات” ضمن أمسية مساء المسرح
منطقة تبوك
انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

منطقة تبوك
الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات

الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات

مجتمع المناطق
قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

أبرز المواد
بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

المنطقة الشرقية

أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار

أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار
http://almnatiq.net/?p=716629
المناطق - واس

أوضحت أمانة منطقة الرياض, أن جميع الطرق في مدينة الرياض سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض، مبينة أنها تعمل على مدار الساعة تحسبًا لأي طوارىء قد تحدث لا سمح الله.
وأوضحت الأمانة في بيان لها, أنها قامت منذ بدء هطول الأمطار بالعمل على نزح المياه من مواقع التجمعات التي لم تشملها مشاريع تصريف السيول وتكللت الجهود بالنجاح ولله الحمد.

روابط ذات صلة

قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”
برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يرعى تخرج الدفعة الأربعون من خريجي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأحد

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يرعى تخرج الدفعة الأربعون من خريجي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأحد
مجلس النواب اليمني يثمن ماتقدمه دول التحالف من دعم لليمن

مجلس النواب اليمني يثمن ماتقدمه دول التحالف من دعم لليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*