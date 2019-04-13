أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار

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أوضحت أمانة منطقة الرياض, أن جميع الطرق في مدينة الرياض سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض، مبينة أنها تعمل على مدار الساعة تحسبًا لأي طوارىء قد تحدث لا سمح الله.

وأوضحت الأمانة في بيان لها, أنها قامت منذ بدء هطول الأمطار بالعمل على نزح المياه من مواقع التجمعات التي لم تشملها مشاريع تصريف السيول وتكللت الجهود بالنجاح ولله الحمد.