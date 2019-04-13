بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط

المناطق - النعيرية

ضبطت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في إدارة صحة البيئة، مؤخرا محل تجاري يقوم بتحضير وتوزيع الأطعمة على المحلات التجارية داخل المحافظة يدعي أنها تتبع للأسر المنتجة، حيث تم مصادرة أكثر من 130 كجم من الأطعمة المحضرة داخل الموقع، واتلاف كمية من المواد الأولية الموجودة ومنتهية الصلاحية، وأخرى بسبب مخالفة شروط التخزين، مع إغلاق المحل وفرض الغرامات حسب الأنظمة .

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية مستمرة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم لهذا العام 1440هـ، واستمراراً لمشاركة البلدية في حملة (غذاؤكم أمانة) التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركة كافة الأمانات و البلديات بالمملكة.

وأوضح بأن الجولات الرقابية على المنشآت التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين خلال الشهر الماضي نتج عنها زيارة 319 منشآة وتسجيل 96 مخالفة، وتوجيه 133إنذار وإتلاف أكثر من 68 كلجم من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي , وإغلاق (5) محلات مخالفة للأنظمة والاشتراطات .

وقال المهندس الرجباني أن البلدية تحرص دائماً على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي يقوم بها المراقبين ميدانياً ، مشدداً على تطبيق الاجراءات النظامية بحق من المنشآت المخالفة , ودعا جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940