قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

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أعلنت الأحزاب والحركات السياسية السودانية التي كانت وراء الاحتجاجات، أنها ستعقد اجتماعا اليوم السبت مع الجيش لبحث العملية الانتقالية.

وقالت هذه الحركات إنها شكلت وفدا من 10 أشخاص لتقديم مطالب الشعب للمجلس العسكري.

في الوقت نفسه، أكدت الأحزاب رفضها لحكم الجيش.

وقال علي السنهوري، الأمين العام لـ”حزب البعث الاشتراكي”، إن هذه الأحزاب والحركات السياسية المعارضة تدعو لتشكيل “مجلس سيادة مدنية وحكومة وجمعية تشريعية وطنية”.

من جهتهم، أكد ناشطون أن الحراك السوداني بانتظار بيان “تجمع المهنيين السودانيين” لتحديد وجهتهم التالية.