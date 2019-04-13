انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

المناطق - تبوك

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لإطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” الهادف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، وذلك بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2019م .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي التي تنطلق غداً ستستمر لمدة خمسة أيام في خمسة مواقع متفرقة في أنحاء المدينة منها موقع للفعاليات الرئيسية بالإضافة إلى منصات لاستقبال الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة مشيراً إلى أن الفعاليات الرئيسية ستنفذ في تبوك بارك وتشمل على مشاهد تمثيلية ومسابقات وإنشاد وترفيه في إطار أهداف أسبوع الإبداع البلدي.

وتابع المهندس الغبان حديثه مبيناً أن منصات استقبال الأفكار الإبداعية ستكون في مبنى الأمانة ومضمار المشاة بطريق الملك فيصل ومنصة في أحد المولات الشهيرة بتبوك ومنصة خامسة بالصالات الرياضية في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك حيث تتيح هذه المنصات للجميع استقبال أفكارهم ومشاركاتهم والتفاعل مع هذا الأسبوع الهادف إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته في تبني أفكار إبداعية تخدم القطاع البلدي كما تقدم استبياناً يقيس مدى رضاهم عن خدمات القطاع البلدي في منطقة تبوك بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات والارتقاء بأداء القطاع البلدي مواكبه لرؤية الوطن.

وأضاف أن الأمانة قامت مسبقاً وبتوجيهات من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق بتهيئة هذه المواقع لاستقبال المشاركات والأفكار داعياً في ختام حديثه المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع أنشطة أسبوع الإبداع البلدي وتقديم حلول مبتكرة وإبداعية لتطوير الخدمات البلدية المقدمة في المنطقة حيث سيتم اختيار أفضل الحلول الإبداعية والمبتكرة وتكريم أصحابها في ختام الفعاليات.