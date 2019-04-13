مدير الدفاع المدني يفتتح معرض “إنترسك السعودية 2019”

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افتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اليوم, معرض “إنترسك السعودية 2019” بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات, بمشاركة أكثر من 150 شركة من 20 دولة تمثل أكثر من 500 علامة تجارية متخصصة.

ويعزز المعرض عملية الحلول الأمنية المبتكرة للمدن والمشروعات التي تعمل المملكة على تشييدها ضمن رؤية المملكة 2030.

وقام معاليه فور وصوله مقر المعرض بجولة تفقدية داخل المعرض واستمع إلى شرح من العارضين عن آخر المستجدات والتقنيات في مجال الحماية والإنقاذ والصحة والأمن ومكافحة الحرائق ، كما اطلع على أحدث حلول الأمن والسلامة وتقنيات الأمن البدني والأمن التجاري وأمن المعلومات والحماية من الحرائق .

وأشاد خلال حفل افتتاح المعرض بدور المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العالمية والإقليمية المشاركة بالمعرض منوهاً بما تحقق من زيادة الاهتمام بقطاع الأمن والسلامة والوقاية من الحريق .

ولفت الفريق العمرو النظر إلى أن معرض “إنترسك” سجل خلال السنوات العشرين الماضية نمواً كبيراً ليصبح أهم معرض تجاري متخصص في صناعة السلامة والأمن على الصعيد العالمي .

وأفاد أن المعرض في نسخته الجديدة بالمملكة يهدف للإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعاتها المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الأصعدة كافة، ومنها الصعيد الأمني، والسعي لحماية أمن الوطن وأمان المواطن.

وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات الأمنية ذات العلاقة تسعى إلى تعزيز القطاع الأمني والوقائي لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن معرض “إنترسك السعودية” هو أحد مظاهر الاهتمام بتعزيز الأمن, مشيراً إلى أن جناح المديرية العامة للدفاع المدني المشارك في المعرض يجسد أفضل الممارسات العالمية بمجالات السلامة والبرامج الوقائية .

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة الحارثي للمعارض موفق الحارثي, عن شكره وامتنانه لمعالي مدير عام الدفاع المدني على افتتاحه لهذا الحدث الذي يضيف مزيداً من الزخم والأهمية “لمعرض إنترسك 2019″، مؤكداً أن دعم الإدارة العامة للدفاع المدني يسهم في ترسيخ وتعزيز مكانة “إنترسك” ليكون المعرض الأبرز والأهم من نوعه على مستوى المملكة.

وبين أن تزايد اهتمام المنطقة بقطاعي الأمن والسلامة أدى إلى زيادة الاهتمام بأحدث الاتجاهات والتطورات في هذين القطاعين ، وأن “إنترسك 2019” يستقطب المتخصصين في صناعة الأمن والسلامة، واستقطاب أبرز العارضين في هذا المجال، والمهتمين بجلب منتجات التقنية العالية والإبداعات العالمية إلى السوق السعودي.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت السيد سايمون ميلور أن المعرض يلبي الطلب المتنامي لمنصة متكاملة من هذا القطاع الذي يعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في العالم .