سفارة المملكة في باكستان تقيم ملتقى العلماء برعاية إمام المسجد الحرام

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية اليوم في إسلام آباد ملتقى كبار العلماء ورؤساء الجماعات الإسلامية الباكستانية برعاية إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.

وافتتح الملتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي بكلمة قدم في مستهلها التعازي باسم المملكة العربية السعودية لقيادة وشعب باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكد أن هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لجمع كلمة المسلمين بالعالم وخاصة العلماء وتوحيد صفهم لمواجهة التحديات التي تهدد كيان الأمة التي يأتي في مقدمتها الإرهاب والتطرف الفكري.

وأثنى على ما يقوم به العلماء ورؤساء الجماعات الإسلامية من دور كبير في توعية الشباب وتوعية المجتمعات من خطر الإرهاب والتطرف وبذل النصح والإرشاد عبر مختلف القنوات والمنصات بدأً من المسجد ووصولًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا الانتباه إلى أن جمع كلمة الأمة على منهج الاعتدال والوسطية هو أساس متين في ديننا الإسلام.

فيما ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل كلمة أكد فيها أن الخلاف والفرقة شر، مستذكرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة : ( إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)،مشيرًا إلى أن هذه الأمور هي التي يرضاها الله لنا فعلينا جميعًا أن نتمسك بهذه الأمور التي رضي الله لنا فيها.

وأبان فضيلته أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ دلنا على كل خير وفلاح وسعادة للعالمين في الدنيا والآخرة وحذرنا النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ من كل شر وفساد وضلال في الدنيا والآخرة، موضحًا أن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بحبله وحذرنا أشد التحذير من الاختلاف والفرقة فقال ــ سبحانه وتعالى: { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من ما بعد ما جاءهم من البينات وأولئك لهم عذاب عظيم}، كما قال إن من أعظم الحق والصبر الاجتماع والألفة والمحبة والمودة والائتلاف بين الجماعة وخصوصًا في هذا البلد المبارك في هذه الجمهورية العزيزة في هذا البلد المبارك جمهورية باكستان الإسلامية.

واختتم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية كلمته سائلًا الله ــ عز وجل ــ بمنه وكرمه وجوه واحسانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجمعنا دائمًا وأبدًا على الحق والهدى والرشاد وأن يجعلنا أخوة متوافقين متصالحين وأن الله ــ عز وجل ــ يبعد عنا الشقاق والنزاع والخلاف حفظ الله ــ عز وجل ــ المملكة العربية السعودية ومن كل شر وحفظ الله ــ عز وجل ــ جمهورية باكستان من كل شر.

من جانبه، سلط رئيس مجلس الفكر الإسلامي الحكومي الباكستاني قبلة أياز الضوء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان، مؤكدًا أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على روابط دينية وثيقة تربط شعبي البلدين.

وجدد التأكيد على أهمية دور العلماء في صون الأمة وجمع كلمة المسلمين ومواجهة التحديات والفتن التي تهدد أمنها واستقرارها.

وقال الأمين العام لجمعية علماء الإسلام الشيخ عبدالغفور حيدري: إن الشعب الباكستاني بجميع فئاته وشرائحه متفق على أهمية الوقوف مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن الدور المحوري المركزي التي تؤديه المملكة دائماً بقيادتها وعلمائها في جمع كلمة المسلمين والوقوف مع الشعوب الإسلامية في أوقات المحن يحظى بتقديم واحترام العلماء المسؤولين في باكستان.

وقدم الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي على تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا أنه خير سفير لخير بلد.

من ناحية أخرى، شكر رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ ساجد مير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان على اتاحة الفرصة للعلماء في باكستان وجمعهم للقاء بإمام المسجد الحرام.

ونوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم ومساعدة الشعوب المتضررة، فضلًا عن جهودها في خدمة الحرمين الشريفين العناية بالقرآن الكريم وتكريم حفظته وترجمته إلى مختلف اللغات وتوزيعه في جميع أنحاء العالم.

بدوره، أشاد رئيس جمعية علماء باكستان الشيخ أويس نوراني بالمواقف الأخوية التي تقفها المملكة مع باكستان وشعبها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحًا أن المملكة تكون في مقدمة من يقف مع باكستان، مشيرًا إلى الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لباكستان في أزمتها الاقتصادية الحالية.

وقال: إن الوقوف مع المملكة وتأييد مواقف قيادتها الرشيدة يعد جزء من الإيمان كونها رافعة راية الإسلام ومحور المسلمين ومهبط الوحي وبلاد الحرمين الشريفين.

واختتم اللقاء فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني بكلمة أكد فيها أهمية دور العلماء الذين هم ورثة الأنباء في الحفاظ على وحدة وتماسك الأمة الإسلامية. وحث العلماء على يكونوا علماء ربانيين لهداية الناس وتعليمهم دينهم وتوجيههم للحق وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحًا أنه يجب على العلماء الحرص على الرسوخ في العلم، والتمسك بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية الله، والصبر واليقين.

هذا وشارك في الملتقى كوكبة من كبار العلماء ورؤساء وأعضاء الجمعيات الدينية الباكستانية، ورجال الفكر والثقافة.