احدث الأخبار

اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً
أبرز المواد
 سفارة المملكة في باكستان تقيم ملتقى العلماء برعاية إمام المسجد الحرام
أبرز المواد
 مدير الدفاع المدني يفتتح معرض “إنترسك السعودية 2019”
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً
منطقة تبوك
 الشبرقي ينال مرتبة الشرف الأولى في طب المختبرات
مجتمع المناطق
 قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”
أبرز المواد
 بلدية النعيرية تتلف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة من محل مخالف للنشاط
المنطقة الشرقية
 أمانة الرياض: طرق العاصمة سالكة أمام الحركة المرورية بعد الأمطار
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يرعى تخرج الدفعة الأربعون من خريجي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأحد
أبرز المواد
 اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعة الإسلامية
منطقة المدينة المنورة
 ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تواصل إستضافة رواد الأعمال لنقل الخبرات وتقديم الاستشارات لشباب وشابات عسير
منطقة عسير
 مجلس النواب اليمني يثمن ماتقدمه دول التحالف من دعم لليمن
أبرز المواد
اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً

اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً

أبرز المواد
سفارة المملكة في باكستان تقيم ملتقى العلماء برعاية إمام المسجد الحرام

سفارة المملكة في باكستان تقيم ملتقى العلماء برعاية إمام المسجد الحرام

أبرز المواد
مدير الدفاع المدني يفتتح معرض “إنترسك السعودية 2019”

مدير الدفاع المدني يفتتح معرض “إنترسك السعودية 2019”

أبرز المواد
انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

انطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بتبوك غداً

منطقة تبوك

اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً

اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً
http://almnatiq.net/?p=716660
المناطق _ حائل

توفي رجل أمن وأصيب اثنان آخران نتيجة اقتحام سيارة مسرعة لنقطة تفتيش  مؤقتة على طريق حائل-جبة فجر اليوم السبت.

وكانت السيارة المسرعة قد اقتحمت النقطة لتصرع رجل أمن واحد فيما تابعته دورية أخرى فتعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابة قائدها ومرافقه وتولت دورية أخرى متابعة السيارة التي هرب قائدها على طريق قرية الحفير ومنها إلى محافظة موقق،ليخرج منها عائدا إلى مدينة حائل،وهناك تم  تضييق الخناق عليه في مريفق جنوب حائل،وتم القبض عليه،بعد ان قطع حوالي 200 كلم هرباً بعد ارتكابه الحادث.

وأضافت مصادر انه تم أنه تم نقل رجلي الامن المصابين للمستشفى، وإيداع جثمان رجل الأمن بثلاجة الموتى، فيما تم لاحقاً القبض على  قائد المركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

الجدير ذكره، أن طرق حائل الدائرية خاصة الشرقي والشمالي منها،وكذلك طريق حائل –الغزالة السريع ،وطريق القصيم -الجوف الذي يمر شمال حائل ،تشهد مسيرات شبابية كبيرة منذ سنوات ,فيما توفي رجلي امن عام 1437هـ بنفس الطريقة بعد اقتحام سيارة مسرعة كانت ضمن مسيرة شبابية بحائل .

وتجدر الإشارة إلى انه قد خلّفت تلك المسيرات وفاة عدداَ من الشباب انفسهم المشاركين فيها وكذلك وفاة عدداً من المسافرين الذين تعرضوا لحوادث تصادم من قِبل سيارات مشاركة في تلك المسيرات وكان مواطن قد رصد يومين بمقطع فيديو قبيل الفجر مسيرة شبابية على نفس الطريق الذي توفي فيه رجل الأمن اليوم ويظهر من خلال تعليقه ان عدداَ من سيارات المسيرة لا تحمل لوحات وينزع شباب المسيرات لوحات سياراتهم حتى لا يتم التعرف عليهم او رصد سياراتهم للإبلاغ عنها.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في باكستان تقيم ملتقى العلماء برعاية إمام المسجد الحرام

سفارة المملكة في باكستان تقيم ملتقى العلماء برعاية إمام المسجد الحرام
مدير الدفاع المدني يفتتح معرض “إنترسك السعودية 2019”

مدير الدفاع المدني يفتتح معرض “إنترسك السعودية 2019”
قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

قادة الحراك السوداني يجتمعون مع الجيش لبحث “الانتقال”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*