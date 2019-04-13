اليوم..وفاة رجل مرور دهساً بحائل إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً

المناطق _ حائل

توفي رجل أمن وأصيب اثنان آخران نتيجة اقتحام سيارة مسرعة لنقطة تفتيش مؤقتة على طريق حائل-جبة فجر اليوم السبت.

وكانت السيارة المسرعة قد اقتحمت النقطة لتصرع رجل أمن واحد فيما تابعته دورية أخرى فتعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابة قائدها ومرافقه وتولت دورية أخرى متابعة السيارة التي هرب قائدها على طريق قرية الحفير ومنها إلى محافظة موقق،ليخرج منها عائدا إلى مدينة حائل،وهناك تم تضييق الخناق عليه في مريفق جنوب حائل،وتم القبض عليه،بعد ان قطع حوالي 200 كلم هرباً بعد ارتكابه الحادث.

وأضافت مصادر انه تم أنه تم نقل رجلي الامن المصابين للمستشفى، وإيداع جثمان رجل الأمن بثلاجة الموتى، فيما تم لاحقاً القبض على قائد المركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

الجدير ذكره، أن طرق حائل الدائرية خاصة الشرقي والشمالي منها،وكذلك طريق حائل –الغزالة السريع ،وطريق القصيم -الجوف الذي يمر شمال حائل ،تشهد مسيرات شبابية كبيرة منذ سنوات ,فيما توفي رجلي امن عام 1437هـ بنفس الطريقة بعد اقتحام سيارة مسرعة كانت ضمن مسيرة شبابية بحائل .

وتجدر الإشارة إلى انه قد خلّفت تلك المسيرات وفاة عدداَ من الشباب انفسهم المشاركين فيها وكذلك وفاة عدداً من المسافرين الذين تعرضوا لحوادث تصادم من قِبل سيارات مشاركة في تلك المسيرات وكان مواطن قد رصد يومين بمقطع فيديو قبيل الفجر مسيرة شبابية على نفس الطريق الذي توفي فيه رجل الأمن اليوم ويظهر من خلال تعليقه ان عدداَ من سيارات المسيرة لا تحمل لوحات وينزع شباب المسيرات لوحات سياراتهم حتى لا يتم التعرف عليهم او رصد سياراتهم للإبلاغ عنها.