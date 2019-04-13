بثلاثية.. الاتحاد يعيد النصر خلف الهلال

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أعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم السبت، مضيفه النصر إلى وصافة جدول ترتيب دوري كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء احتضنه ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ27 من المسابقة.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة، صعد بها إلى المركز الثاني عشر، ليبتعد خطوة عن مراكز الهبوط، بينما فقد النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بـ63.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، مع أفضلية نسبية للاعبي النصر، بفضل امتلاكهم منتصف الملعب، لكن دون خطورة تذكر على مرمى الفريق الغربي.

وجاء أول تهديد حقيقي بواسطة المغربي عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة 18، من انفراد كامل بالحارس الاتحادي فواز القرني، والذي تمكن من حرمان النصر من التقدم، كمأ أهدر النيجيري أحمد موسى فرصة آخرى للتقدم.

وعلى عكس مجريات اللعب تمكن الصربي الكسندر بريجوفيتش مستفيداً من الكرة الساقطة من الحارس النصراوي الأسترالي براد جونز عند الدقيقة 32. وسط احتجاج لاعبي النصر بوجود مخالفة مع الحارس، لكن استعانة التشيكي بافيل كرالوفيتش حكم المباراة بتقينة الـ”VAR” أكدت صحة الهدف.

وعاد بريجوفيتش نفسه بالهدف الثاني الشخصي له ولفريقه عند الدقيقة 43 لينتهي الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

وبدأ الاتحاد الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاع النصر قابله تراجع من لاعبي النصر، ودفع البرتغالي روي مدرب النصر بعدالله السالم بدلاً عن الخيبري لتنشيط الجبهة الهجومية.

وحرمت العارضة المغربي عبدالرزاق حمدالله من هدف تقليص الفارق لصالح فريقه النصر لكن اللاعب نفسه عاد وسجل عند الدقيقة 69، وسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن عاد إلى تقينة الـ”VAR” وأدرك التعادل عند الدقيقة 74.

وعوض فهد المولد إضاعته ثلاث فرص بهدف ثالث عند الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين للنصر.

هذا، ويستضيف النصر نظيره الفتح الخميس المقبل، بينما يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق في ذات اليوم ضمن الجولة الـ28 من دوري المحترفين.