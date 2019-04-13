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السفير آل جابر: انعقاد البرلمان اليمني خطوة لاستعادة الدولة وإنهاء مشروع الانقلابيين

السفير آل جابر: انعقاد البرلمان اليمني خطوة لاستعادة الدولة وإنهاء مشروع الانقلابيين
http://almnatiq.net/?p=716671
المناطق _ واس

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، بانعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني منذ انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال السفير آل جابر في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن مجلس النواب اليمني انعقد في سيئون بعدد فاق النصاب القانوني.
وأضاف ” أن انعقاد جلسة البرلمان تعد خطوة وتأكيداً على عزيمة الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران”.

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