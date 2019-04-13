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الغامدي يحتفل بزواجه

الغامدي يحتفل بزواجه
http://almnatiq.net/?p=716674
المناطق _ الباحة
إحتفل مدير عام العلاقات العامة بإمارة منطقة الباحة عبدالله بن علي وأخوانه أبناء الشيخ علي حسن الغامدي يرحمه الله بزواج أخيهم الأصغر الملازم أول مهندس عبدالعزيز وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة وحضر حفل الزواج عدد من أصحاب المعالي و المسؤولين والأقارب والأصحاب .
وأعرب عبدالله بن علي حسن بإسمه ونيابة عن أخوانه عن بالغ الشكر والإمتنان لكل من حضر وشاركهم أفراحهم متمنيا للعروسين حياة سعيده
المناطق تتقدم  بالتهنئة لأبناء علي بن حسن الغامدي كما تهنئ العروسين متمنين لهم التوفيق وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة .

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