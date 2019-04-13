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وزير العمل والشؤون الاجتماعية يلتقي وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية

وزير العمل والشؤون الاجتماعية يلتقي وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=716681
المناطق _ واس

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس العمل العربي بالقاهرة اليوم، معالي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت مريم عقيل العقيل.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والتباحث حول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 46 الذي سيبدأ أعماله غدًا.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ووفدا البلدين.

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