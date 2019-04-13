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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=716686
المناطق _ واس

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس العمل العربي بالقاهرة اليوم، معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة ناصر بن ثاني الهاملي.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل، وبحث أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 46 الذي سيبدأ أعماله غدًا.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ووفدا البلدين.

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