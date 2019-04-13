“أسبوع الإبداع البلدي” في البدع

تبوك - علي العميري

أكملت بلدية محافظة البدع استعداداتها لإطلاق فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” خلال الفترة من 9 – 13 شعبان وذلك تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 – 18 أبريل من كل عام.

وأوضح رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن الفعالية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في المحافظة ليكون السكان هم شركاء البلدية في التنمية والتطوير .

وأضاف السعيد أن المشاركة تستقبل في مكتب العلاقات العامة بالبلدية وتشمل الفكرة والرسم والملاحظة .