المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تغادر مكة المكرمة

المناطق _ مكة المكرمة

غادرت اليوم المجموعة الرابعة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وكان في وداع الضيوف الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين المكلف الشيخ علي الزغيبي و عدد من المسؤولين في البرنامج.

وأعرب الضيوف قبيل مغادرتهم عن سعادتهم الغامرة بما تحقق لهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي و السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم، مبدين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولى عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على كرم الضيافة وما قدم لهم من تسهيلات وخدمات ساهمت في أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي ، سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.

وقالوا: إن ما وجدناه من عناية واهتمام منذ اللحظات الأولى لوصولنا للمملكة تأكيد على ما يجده الحاج والمعتمر والزائر للحرمين الشريفين من فائق الخدمات والتسهيلات قل ما يجد مثيلها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة الإسلام و المسلمين ، ودليل قاطع على استحقاق المملكة قيادتا وشعبا ما وهبه الله من التشرف بخدمة الحرمين الشريفين وزائره.

وقدموا شكرهم وتقديرهم للقائمين على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمره والزيارة وعلى رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج ، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الصامل .

يذكر أن المجموعة الرابعة عشرة من ضيوف البرنامج يبلغ عددهم 225 من الشخصيات الإسلامية من 27 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وهي: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند ، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا ، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونغ، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان.