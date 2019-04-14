10 مليار ريال دعم للبنزين و11 مليار للكهرباء منذ انطلاق “حساب المواطن”

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http://almnatiq.net/?p=716706
المناطق - الرياض

توزعت أرقام الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من برنامج حساب المواطن والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال.
وكشف المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني بأن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق وذلك بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج حساب المواطن، ليكون مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها حوالي 4،6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة السابعة عشرة (أبريل) أكثر من 10 مليار ريال.
وأشار القحطاني أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها، وبأن التغير في أسعار الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة على الدعم بشكل مباشر.

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