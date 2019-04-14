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الإعلان عن أسعار البنزين للربع الثاني بعد مراجعة “أرامكو”

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الإعلان عن أسعار البنزين للربع الثاني بعد مراجعة “أرامكو”

الإعلان عن أسعار البنزين للربع الثاني بعد مراجعة “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=716710
المناطق - الرياض

أعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون على النحو الآتي:

( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، إلى زيارة الرابط التالي :

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

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