أجل فريق سبال تتويج ضيفه يوفنتوس بلقبه الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيقه اليوم فوزًا تاريخيًا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 32 .
وبقي ميلان في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه على لاتسيو بهدف .
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، حقق روما الفوز على أودينيزي بهدف دون رد ، ورفع روما رصيده إلى 54 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.
الدوري الإيطالي.. سبال يفوز على يوفنتوس ويؤجل تتويجه
أجل فريق سبال تتويج ضيفه يوفنتوس بلقبه الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيقه اليوم فوزًا تاريخيًا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 32 .
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