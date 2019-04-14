الدوري الإيطالي.. سبال يفوز على يوفنتوس ويؤجل تتويجه

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أجل فريق سبال تتويج ضيفه يوفنتوس بلقبه الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيقه اليوم فوزًا تاريخيًا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 32 .

وبقي ميلان في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه على لاتسيو بهدف .

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، حقق روما الفوز على أودينيزي بهدف دون رد ، ورفع روما رصيده إلى 54 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.