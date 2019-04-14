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وظائف إدارية وتدريبية للنساء بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وظائف إدارية وتدريبية للنساء بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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وظائف إدارية وتدريبية للنساء بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وظائف إدارية وتدريبية للنساء بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
http://almnatiq.net/?p=716720
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفر وظائف نسائية شاغرة (إدارية وتدريبية) لسد الاحتياج في عدد من الإدارات والوحدات في مقر المؤسسة بالرياض من حملة الدبلوم والبكالوريوسز

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مساعد مبرمج تطبيقات – 3 وظائف (لحملة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً)
– مساعد إداري (لحملة بكالوريوس تخطيط استراتيجي بتقدير لا يقل عن جيد).
– مساعد إداري (لحملة بكالوريوس إعلام بتقدير لا يقل عن جيد).
– مساعد إداري (لحملة دبلوم تسويق بتقدير لا يقل عن جيد.

واشترطت المؤسسة على المتقدمة:

– أن تكون غير موظفة حكومية ويمكن لمن تشغيل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.
– بعد الانتهاء من عملية التقديم في موقع المؤسسة يجب طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.
– سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية للمتقدمات المنطبقة عليهن شروط شغل الوظيفة لاحقاً.
– حضور الاختبار والمقابلة لا تعني انطباق الشروط على المتقدمة وسيتم تدقيق وفحص جميع البيانات من قبل اللجنة الرئيسية.
– جميع الوظائف الإدارية مقرها في مدينة الرياض

وأوضحت أن التقديم من خلال موقع المؤسسة على الرابط واختيار المسابقة رقم (366) للوظائف التدريبية أو رقم (364) للوظائف الإدارية اعتباراً من الأحد القادم 1440/8/9هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1440/8/13هـ..

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