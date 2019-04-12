نائب أمير جازان يهنىء حطين بحصوله على لقب دوري الدرجة الثانية

جازان - فضه عطيف:

‏ هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم رئيس نادي حطين فيصل بن هادي مدخلي، والجهاز الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري الدرجة الثانية، وتأهلهم إلى دوري سيدي الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ممثلا لأندية المنطقة، مشيرا إلى أن حطين سيكون داعما للمنتخب السعودي، وماحققه من إنجازات متواصلة دليل على مايزخر به وأندية المنطقة من مواهب متميزة، ستكون رافدا مهما للمنتخبات الوطنية بكل الفئات المختلفة مستقبلا، مشيرا سموه إلى أن الايام المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم بإذن الله لجميع أندية جازان بكافة أنشطتها الرياضية المختلفة، فالأندية تحظى بالدعم والاهتمام الكبير، ويجب المحافظة على رفع مستوى الرياضة، وتحقيق المزيد من الإنجازات.