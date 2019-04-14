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من أجل النجاح.. “نصيحة” من أغنى رجل في الصين

من أجل النجاح.. “نصيحة” من أغنى رجل في الصين
http://almnatiq.net/?p=716735
المناطق - وكالات

وصف أغنى رجل في الصين، جاك ما، ساعات العمل الطويلة في الشركات التقنية بأنها تعد “نعمة كبيرة” بالنسبة للموظفين والعمال الشباب صغار السن، داعيا هؤلاء لحمد النعمة التي يتمتعون بها.

ودافع مؤسس موقع “علي بابا” عن نظام العمل الخاص بالشركة والقائم على 12 ساعة عمل في 6 أيام بالأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وجاء كلام ما خلال جلسة عمل ناقش خلالها “التوازن بين العمل والحياة” بالنسبة للعمال والموظفين في ميدان الشركات التقنية الصينية.

وتحدث ما في خطاب لموظفيه قائلا: “أرى بأن العمل لمثل هذه الساعات الطويلة نعمة كبيرة”، وتساءل بالقول: “إذا لم تعمل وأنت في شبابك ساعات طويلة فمتى ستكون قادرا على العمل وفق برنامج شبيه بما نتبعه؟”، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف: “الجميع يريد النجاح والتمتع بحياة طيبة، ولكن دعني أسأل هؤلاء كيف يمكنكم تحقيق ذلك دون بذل جهد جبار وقضاء ساعات طويلة في العمل”.

ودعا العمال إلى حمد النعمة التي يتمتعون بها، مشيرا إلى مرور صناعة التكنولوجيا بظروف صعبة، وتناقص فرص العمل في هذا المضمار، وتدني العائدات التي كانت المؤسسات تجنيها.

واختتم حديثه بالقول: “أعد نفسي محظوظا ولا أشعر بالأسف للعمل 12 ساعة يوميا، ولن أغير هذا الجزء من نمط حياتي”.

ويأتي تصريح ما بعد احتجاجات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عمال صينيين على السياسات المفرطة، التي تطبقها بعض الشركات في مجال ساعات العمل.

وكان نشطاء قد أطلقوا هذا الشهر مشروعا بعنوان 996.ICU، وضع فيه عاملون بقطاع التقنية “علي بابا” على رأس الشركات التي توفر “ظروف عمل سيئة”.

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