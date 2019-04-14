نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت

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قدم عزت الدوري، النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اعتذاره عن غزو الكويت عام 1990، وذلك في تسجيل منسوب إليه انتشر امس (السبت) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن “الدوري” قدم الاعتذار إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مقرًا بأن دولة الكويت لم تكن يومًا من الأيام جزءًا من العراق.

وأوضح أن الكويت ليست جزءًا من العراق، والعراق والكويت جزء من الجزيرة العربية التي تعتبر جزءًا من الوطن العربي الكبير، مضيفا: “الغزو كان خطأ كبيرا ويتعارض مع عقيدة حزب البعث العراقي”.

وعين “الدوري” في منصب نائب رئيس جمهورية العراق إبان حكم حزب البعث للعراق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين، واختفى بعد الغزو الأمريكي للعراق، فيما أعلن حزب البعث أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب، خلفًا لصدام حسين الذي أعدم عام 2006.