بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر

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انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت لنشره تغريدة مصحوبة بلقطات لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 ومقطع مصور للنائبة الديمقراطية إلهان عمر يوحي بأنها تستهين بتلك الهجمات.

وقالت بيلوسي في بيان على تويتر ”ذكرى 11 سبتمبر أيلول مقدسة وأي مناقشة لها ينبغي أن تتم باحترام كامل. ينبغي للرئيس ألا يستخدم الصور المؤلمة (لهجمات) 11 سبتمبر من أجل هجوم سياسي“.

وحمل المقطع المصور لقطات إخبارية لهجمات 11 سبتمبر أيلول ومعها مقطع من كلمة لإلهان عمر أدلت بها الشهر الماضي ووصفت فيها الهجوم الإرهابي بأن ”بعض الناس قاموا بشيء ما“.

وصدَر ترامب التغريدة بعبارة ”لن ننسى أبدا“.

وفي كلمتها أمام جماعة إسلامية للحقوق المدنية قالت النائبة إن المسلمين ”يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية وبصراحة لقد سئمت من ذلك، ويفترض أن كل مسلم في هذا البلد قد سئم من ذلك“.

وقال نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب إن إلهان تقلل من هجمات 11 سبتمبر بينما قال منتقدو الرئيس إنه اقتطع كلمات النائبة من سياقها لتأجيج المشاعر المناهضة للمسلمين.

وقالت إلهان في تغريدة على تويتر أمس السبت ”لا يمكن لأي شخص، بصرف النظر عن مدى فساده وحماقته وخبثه، أن يهدد حبي الراسخ لأمريكا“.