احدث الأخبار

بسبب تصرفات أردوغان وسياسته الخاطئة تجاه المملكة .. سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا
أبرز المواد
 بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر
أبرز المواد
 نائب ليبي: تعنت التيار الإسلامي المتطرف سبب حرب طرابلس
أبرز المواد
 نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت
أبرز المواد
 “الطاقة” : أسعار البنزين تتم مراجعتها كل ٣ أشهر وهي قابلة للارتفاع والانخفاض
أبرز المواد
 10 مليار للبنزين و11 مليار دعم الكهرباء منذ انطلاق برنامج حساب المواطن
أبرز المواد
 نشاط للرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية , الشرقية , الرياض ، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة
أبرز المواد
 اشتباكات في احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يهنىء حطين بحصوله على لقب دوري الدرجة الثانية
منطقة جازان
 ارتفاع أسهم 117 شركة منذ بداية 2019 .. أداء 40 منها أفضل من المؤشر العام
أبرز المواد
 إطلاق نار في ملبورن وسقوط العديد من الضحايا
أبرز المواد
 وظائف إدارية وتدريبية للنساء بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أبرز المواد
بسبب تصرفات أردوغان وسياسته الخاطئة تجاه المملكة .. سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا

بسبب تصرفات أردوغان وسياسته الخاطئة تجاه المملكة .. سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا

أبرز المواد
بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر

بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر

أبرز المواد
نائب ليبي: تعنت التيار الإسلامي المتطرف سبب حرب طرابلس

نائب ليبي: تعنت التيار الإسلامي المتطرف سبب حرب طرابلس

أبرز المواد
نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت

نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت

أبرز المواد

بسبب تصرفات أردوغان وسياسته الخاطئة تجاه المملكة .. سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا

بسبب تصرفات أردوغان وسياسته الخاطئة تجاه المملكة .. سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا
http://almnatiq.net/?p=716766
المناطق - متابعات

سحب مستثمرون سعوديون وخليجيون، أموالهم، من القطاع العقاري بتركيا خلال الفترة الماضية، وباعوا ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية.

ووفقا لـ “سبق”، فإن خروج المستثمرين السعوديين بشكل خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقاري التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى أسواق في دول أخرى، تسبَّب في الإطاحة بالقطاع بشكل كبير.

وسجلت معظم القطاعات الاقتصادية في تركيا تراجعًا مخيفًا بسبب السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة التركية، بتركيز اهتمامها على الأجندة السياسية على حساب بقية المجالات.

وشهد مؤشر القطاع العقاري التركي تحولاً جذريًّا من الصعود المدوي إلى الهبوط المُر، الذي سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.

وجاء تراجع القطاع العقاري على وقع تراجع مماثل وجديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار؛ إذ تراجعت الليرة إلى 5.8100 ليرة مقابل الدولار، تحت تأثير نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، مع خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم العاصمة أنقرة.

روابط ذات صلة

بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر

بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر
نائب ليبي: تعنت التيار الإسلامي المتطرف سبب حرب طرابلس

نائب ليبي: تعنت التيار الإسلامي المتطرف سبب حرب طرابلس
نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت

نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*