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المؤسسة العامة للحبوب تعلن بدء استلامها القمح المحلي من المزارعين

المؤسسة العامة للحبوب تعلن بدء استلامها القمح المحلي من المزارعين

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المؤسسة العامة للحبوب تعلن بدء استلامها القمح المحلي من المزارعين

المؤسسة العامة للحبوب تعلن بدء استلامها القمح المحلي من المزارعين
http://almnatiq.net/?p=716770
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنها بدأت باستلام محصول القمح المحلي من المزارعين للموسم الأول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن كل عام.
وأوضحت أنها استلمت خلال الاسبوع الأول كمية (1336) طناً توزعت على عدد (5) فروع من فروع المؤسسة هي الرياض والقصيم والخرج والجوف ووادي الدواسر.
وكانت المؤسسة قد أعلنت جاهزيتها لبدء استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) بداية من الأسبوع الماضي، حيث أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني تمكن المزارع المستفيد والمحدد له الكمية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وبداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة.
وبهذه المناسبة رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من رعاية واهتمام للمواطنين في كافة أرجاء المملكة لتوفير الرفاهية والعيش الكريم، مقدماً شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على دعمه لأعمال المؤسسة وتوجيهاته بتسهيل إجراءات الاستلام من المزارعين .

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