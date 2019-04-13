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أمانة منطقة المدينة المنورة تستعد لإطلاق أسبوع الإبداع البلدي

أمانة منطقة المدينة المنورة تستعد لإطلاق أسبوع الإبداع البلدي

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أمانة منطقة المدينة المنورة تستعد لإطلاق أسبوع الإبداع البلدي

أمانة منطقة المدينة المنورة تستعد لإطلاق أسبوع الإبداع البلدي
http://almnatiq.net/?p=716773
المناطق - المدينة المنورة

تستعد أمانة منطقة المدينة المنورة لإطلاق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي خلال الفترة من ٩ -١٣ شعبان الموافق 14-18 أبريل , وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال ١٤ – ١٨ أبريل من كل عام. وستتضمن الفعاليات التي يشرف على تنفيذها لجنة الفعاليات ومركز الإبداع البلدي في الأمانة وبمشاركة من مركز الإبداع وريادة الأعمال في جامعة طيبة تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة تتناول عدداً من المحاور ذات العلاقة بالشأن البلدي، وتقام في موقعين متفرقين في المدينة المنورة وفق جدولة زمنية ومكانية محددة.

 

وأوضح الأستاذ/ عبدالله التويجري وكيل الأمين للموارد البشرية والمشرف العام على مركز لإبداع البلدي  في الأمانة ، أن الفعالية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع من المهتمين  والمختصين لإيجاد الحلول الإبداعية بما يخدم القطاع البلدي في المدينة المنورة ، ليكون المستفيدين هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المسابقة ستتناول محورين رئيسيين هما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري. ، فيما ستستهدف الفعاليات المناقشات عبر المشاركة المجتمعية وتوثيق الأفكار إبداعية.

 

يذكر أن مركز الإبداع البلدي بأمانة منطقة المدينة المنورة جرى تأسيسه ضمن “محور النظام البلدي وكفاءته” المنبثق عن مبادرات مدينتي ٢٠١٨، بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحصل فريقه على أول شهادة معتمدة دولياً كأخصائي إبداع ممثل بمدير المركز الأستاذ / سمير بن نافع السناني وعضوية /فهد مشعان السحيمي وذلك بعد اجتياز برنامج الرخصة الدولة لقيادة الابتكار والتي تمت بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية. كما تسعى الأمانة من خلال المركز إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الشرائح لاكتشاف المواهب والأفكار الإبداعية للاستفادة منها في تحسين الخدمات البلدية ومشاركة المجتمع في طرح المقترحات والحلول الإبداعية.

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