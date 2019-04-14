رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

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وصل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق -، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا الدكتور أسامة بن محمد الشعيبي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، ومندوب عن المراسم الملكية.