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فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف

فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف

منطقة الجوف

فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف

فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=716785
المناطق - الجوف

تواصلت فعاليات كرنفال مناسبتي الأول وشهد الكرنفال اقبالاً كبيرًا من الزوار و ضيوف الكرنفال ، حيث حفلت الفعاليات بالإثارة و المتعة و الحماس و تنوعت لتوافق ذائقة كافة أفراد العائلات المتواجدة في جنبات الكرنفال.

فقد واصلت فرقة العروض الشامية عروضها الفلكلورية الشامية و رقصاتها الشعبية المنوعة ، بينما قدمت فرقة نجوم الجوف مسرحية اجتماعية بعنوان “فرحة الجميع” ،من تمثيل الشباب : محمد العفر ، عبد القادر المرعي ، عبدالعزيز الصخري ، سيف السرحاني ، ومن إخراج الشاب محمد العفر ،وهي تهدف إلى معالجة الأخطاء الشائعة في تنفيذ حفلات الزواج ، و ما يصاحبها من محظورات اجتماعية مختلفة  .

و قدمت عددٌ من الفرق الاستعراضية استعراضاتها المختلفة ، إضافةً إلى إقامة عددٍ من المسابقات الثقافية والحركية و تقديم الجوائز النقدية و العينية .

هذا وكان زوار وضيوف الكرنفال على موعد مع المتعة و الحماس بحضور النجمة الصغيرة “رند الشهيلي” و التي قدمت العديد من الوصلات الطربية و العروض الاستعراضية على مسرح الفعاليات بمشاركة فرقة العروض الشامية والفرق الأخرى ، وسط حماس و تفاعل من الجمهور الكثيف الحاضر لهذه الأمسية . و شارك عددٌ من الأطفال الصغار مواهبهم و ابداعاتهم على خشبة مسرح الفعاليات بالكرنفال .

كما حظيت المعارض و الأجنحة المشاركة بإقبال و تواجد العديد من الزوار مستمعين و مشاهدين للخدمات التي تنفذها هذه المعارض ، بالإضافة إلى العروض التسويقية تقدمها خلال هذا الكرنفال .

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