احدث الأخبار

الهيئة العامة للزكاة والدخل: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 حملة للجيش اليمني لتطهير مناطق محررة من ألغام المليشيات الحوثية في جنوب الحديدة
أبرز المواد
 فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف
منطقة الجوف
 رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض
أبرز المواد
 المعارضة السودانية تطالب بحل ميليشيات النظام وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات
أبرز المواد
 ” الجودة في التعليم ” ندوة يقيمها قياس الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 أمانة منطقة المدينة المنورة تستعد لإطلاق أسبوع الإبداع البلدي
منطقة المدينة المنورة
 المؤسسة العامة للحبوب تعلن بدء استلامها القمح المحلي من المزارعين
أبرز المواد
 بسبب تصرفات أردوغان وسياسته الخاطئة تجاه المملكة .. سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا
أبرز المواد
 بيلوسي تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر في هجومه على إلهان عمر
أبرز المواد
 نائب ليبي: تعنت التيار الإسلامي المتطرف سبب حرب طرابلس
أبرز المواد
 نائب صدام السابق يعتذر عن غزو الكويت
أبرز المواد
الهيئة العامة للزكاة والدخل: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة

الهيئة العامة للزكاة والدخل: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد
حملة للجيش اليمني لتطهير مناطق محررة من ألغام المليشيات الحوثية في جنوب الحديدة

حملة للجيش اليمني لتطهير مناطق محررة من ألغام المليشيات الحوثية في جنوب الحديدة

أبرز المواد
فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف

فعاليات منوعة و جمهور غفير في فعاليات اليوم الثاني لكرنفال مناسبتي بالجوف

منطقة الجوف
رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

أبرز المواد

الهيئة العامة للزكاة والدخل: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة

الهيئة العامة للزكاة والدخل: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=716794
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، أو إذا تم تعيينهم كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم أن هؤلاء الأعضاء لن يكون لزاماً عليهم التسجيل لأغراض ضريبة لقيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.
ولفتت النظر إلى أنها ومن منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة فقد قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تمامًا عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصاً خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وبدءاً من 1 يناير 2018م “تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة”، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يخضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.
ودعت الهيئة في ختام بيانها الراغبين في مزيد من التفاصيل الاتصال على الرقم 19993 أو زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa/ar .

روابط ذات صلة

حملة للجيش اليمني لتطهير مناطق محررة من ألغام المليشيات الحوثية في جنوب الحديدة

حملة للجيش اليمني لتطهير مناطق محررة من ألغام المليشيات الحوثية في جنوب الحديدة
رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض
المعارضة السودانية تطالب بحل ميليشيات النظام وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات

المعارضة السودانية تطالب بحل ميليشيات النظام وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*