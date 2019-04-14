بلدية الدلم : تنجح في تنفيذ خطة السيول

باشرت بلدية محافظة الدلم ممثلة في فرق الطوارئ أعمال سحب مياة الأمطار من أماكن التجمعات التي خلفتها الأمطار الغزيرة والتي هطلت خلال الايام الماضية على محافظة الدلم والمراكز التابعه لها .
حيث نفذت البلدية خطة إدارة الفيضانات التي أقرتها سابقاً في وادي ام الحصاني ووادي جريف و وادي نعجان و الاودية التي تصب في محافظة الدلم .
وتهدف هذه الخطة لمراقبة هطول الأمطار وجريان السيول بمحافظة الدلم والتي حدت من الأضرار أثناء هطول الأمطار ، وكذلك أمنت البلدية المواقع الحرجة بالأحياء السكانية في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأستنفرت البلدية بكافة معداتها وآلياتها البالغ عددها ٧٦ معدة و ٢٥٠ فرد من الطاقة البشرية للتعامل مع ما نتج عن الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية .
وتوضح البلدية أن جميع الطرق الرئيسة في المحافظة سالكة ولم تتأثر الحركة المرورية فيها بكثافة الأمطار .
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