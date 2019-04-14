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أمير تبوك يرعى غداً ملتقى مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق

أمير تبوك يرعى غداً ملتقى مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق
http://almnatiq.net/?p=716804
المناطق - تبوك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، وبحضور  معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، غداً الاثنين ملتقى مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق تحت شعار “دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية” وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك ويستمر لمدة يومين.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن الملتقى يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل والاهتمام بها كونها عامل مهم في مواجهة التحديات والصعوبات التي تعمل على رفع كفاءة الاداء للعمل الميداني ، كما يهدف إلى تبادل الخبرات والإفادة من التجارب والمبادرات الناجحة التي نفذت في مختلف الإدارات على مستوى المملكة.
وأضاف العمرو: أن الملتقى سيشهد عدداً من اللقاءات يتحدث فيها نخبة من الإعلاميين والمستشارين كما يستعرض مجموعة من أوراق العمل فيما سيعرض خلال الملتقى ثلاث مبادرات أسهمت في تطوير بيئة العمل من ثلاثة مناطق تبوك ومكة المكرمة وجازان.
وأكد الفريق “العمرو” أن الملتقى يُعد فرصة لطرح مثل هذه المبادرات وأوراق العمل للإفادة منها لخلق بيئة عمل فاعلة وإيجابية نحو التطوير والتحسين المستمرين، مشيراً إلى أن الجلسات الحوارية تتضمن لقاء مفتوح مع الإعلاميين للعمل على إظهار دور الدفاع المدني وتعريف المجتمع بما يقوم به للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك استعراض طرق التواصل وسبل التعاون مع الدفاع المدني.
وبهذه المناسبة، رفع الفريق سليمان العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني؛ مؤكدًا أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للجميع.

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