تماشيًا مع الرؤية ..”جامعة القصيم” تعتمد تعليم القيادة أحد مصادر التمويل الذاتي

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كشفت جامعة القصيم في أثناء مشاركتها بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 10-13 أبريل برعاية خادم الحرمين الشريفين ، عن أحدث مصادر التمويل الذاتي مالياً والتي تدعم رؤية 2030 ؛وهي مدرسة تعليم القيادة التي أطلقتها قبل نحو شهر، وأيضاً التعريف بالمخرجات العالية التي تسهم في تأهيل سائقات على مستوى عالي من الإنضباط والتقيد بوسائل السلامة المرورية.



وتماشيًا مع برنامج التحول وتحقيقآ لرؤية المملكة تسعى جامعة القصيم في إيجاد قنوات دخل متنوعة تتيح الإعتماد على نفسها ، حيث طالب بذات المقصد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في إفتتاح المؤتمر الذي حمل عنوان “تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير” ، عندما قال “أنه سيتمُّ الإعلانُ قريباً عن نظامٍ جامعيٍّ مُطورٍ يُتيحُ لجامعاتِنا حوكمةً جديدةً واعتمادَ مصادرَ تمويليّةٍ مختلفة كما سيتمُّ الإعلانُ عن تحويل بعضٍ من جامعاتِنا كمرحلةٍ أوليَّةٍ إلى مؤسساتٍ غيرِ ربحيّةٍ مما يُتيحُ لها الاستقلاليةَ الذاتيّةَ المُنضبطةَ، ورسمَ سياساتٍ حديثةٍ، وتنويعَ مواردِها بطرائقَ مُتعددةٍ تستهدفُ متطلباتِ واحتياجاتِ سوقِ العمل”.

وتأتي هذه المدرسة كأول مدرسة لتعليم القيادة بالقصيم والتي تستوعب 180 متدربة في ظرف واحد وعلى مساحة 55 ألف متر مربع ، وتهدف إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوي الخبرة في التعليم والتدريب على القيادة .

وتحوي المدرسة على قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، و20 سيارة مجهزة للتدريب تضم مكابح إضافية ومرايا للمدربات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وحضانة للأطفال وعيادة طبية ، كما أن المنهج المعتمد للمدرسة هو برنامج “آمنة” لتعليم القيادة، و هو برنامج معتمد لتعليم قيادة المبتدئين من قبل وزارة النقل الكندية والإدارة العامة للمرور بالمملكة، ويتألف من 30 ساعة من التعليم، منها ساعتين في معامل المحاكاة، و8 ساعات في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريب داخل السيارة ، ويوفر محتوى متكاملاً من أفلام الفيديو وأدوات العرض المتقدمة، واستخدام الوسائل التعليمية التفاعلية في التعليم والتدريب.

وتبلغ قيمة التدريب النظري لـ8 ساعات 600 ريال ، والتدريب بالمحاكاة لساعتين 150 ريالآ ، والتدريب العملي لـ20 ساعة بـ1500 ريال ، والأختبار النظري بـ75 ريال ، والإختبار العملي 75 ريال ، و120 ريال ضريبة القيمة 5% ، ليصبح المجموع 2250 ريالآ للمتدربة الواحدة وهو مايصب في موارد الجامعة.