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“هدف” يحدد اليوم الخامس من كل شهر موعدا للصرف لمستفيدي “حافز”

“هدف” يحدد اليوم الخامس من كل شهر موعدا للصرف لمستفيدي “حافز”
http://almnatiq.net/?p=716816

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تحديد اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعداً للصرف للمستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل بدلاً من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.
وأوضح “هدف” أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشياً مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والاعانات والمعاشات الحكومية.
وأكد في هذا السياق، عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لازالت متوفرة لديهم.

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