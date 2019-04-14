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ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان

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المناطق - وكالات

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السودان ،معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني.
وثمن ملك البحرين في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية وذلك خلال زيارته إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ،اليوم، المواقف الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة ، متمنيًا لجمهورية السودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبها العزيز.

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