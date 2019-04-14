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مصرع عشرات الحوثيين وتدمير آليات قتالية في غارات لقوات التحالف بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين وتدمير آليات قتالية في غارات لقوات التحالف بصعدة
http://almnatiq.net/?p=716825
المناطق - الرياض

شنت مقاتلات قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر عسكري، في تصريح لموقع /سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الغارات استهدفت مواقع للمتمردين المدعومين من إيران في منطقة العشاش بمديرية كتاف شرق المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران وإحراق آليات قتالية.

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