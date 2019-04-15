احدث الأخبار

“الزكاة”: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 دراسة: اليوجا قد تساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق لدى مرضى الشلل الرعاش
أبرز المواد
 ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 أكبر طائرة في العالم تحلق فوق كاليفورنيا في أولى رحلاتها
أبرز المواد
 السعودية تكشف عن تصميم جناحها في “إكسبو دبي 2020”
أبرز المواد
 أمير عسير يقف على احتياجات أهالي المجاردة
أبرز المواد
 “المرور”: العبث في هذا الجزء من المركبة يُعرض لغرامة تصل لـ6 آلاف ريال!
أبرز المواد
 «كراني» يتوقع: لا مكان للبرودة خلال الأيام الثلاثة المقبلة
أبرز المواد
 القبض على سائق قاد سيارته رغم “كلبشتها” في العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 “سار” تعلن عن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان
أبرز المواد
 ” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يرعى “مؤتمر القطاع المالي” أبريل الجاري المقام تحت شعار “افاق ماليه واعده”
أبرز المواد
“الزكاة”: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة

“الزكاة”: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد
دراسة: اليوجا قد تساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق لدى مرضى الشلل الرعاش

دراسة: اليوجا قد تساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق لدى مرضى الشلل الرعاش

أبرز المواد
ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

أبرز المواد
أكبر طائرة في العالم تحلق فوق كاليفورنيا في أولى رحلاتها

أكبر طائرة في العالم تحلق فوق كاليفورنيا في أولى رحلاتها

أبرز المواد

دراسة: اليوجا قد تساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق لدى مرضى الشلل الرعاش

دراسة: اليوجا قد تساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق لدى مرضى الشلل الرعاش
http://almnatiq.net/?p=716829
المناطق - وكالات

تشير دراسة جديدة إلى أن أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) قد تقل عندما يمارسون اليوجا التي تركز على التأمل وتدريبات التنفس.
ولإجراء الدراسة التي نشرت في دورية (جاما نيورولوجي) قسم الباحثون 138 مريضا بالشلل الرعاش إلى مجموعتين شاركت إحداهما في برنامج لليوجا يركز على التأمل فيما تلقت الأخرى برنامجا للتمارين الرياضية التي تركز على تمارين التمدد وتدريبات المقاومة لتحسين الحركة واستقرار الحالة الصحية.
واستمر البرنامجان لمدة ثمانية أسابيع وكان كل المشاركين في الدراسة من المرضى القادرين على الوقوف والمشي دون عصى أو الاستعانة بمشايات.
وخلصت الدراسة إلى أن فاعلية اليوجا في تحسين الخلل في الوظائف الحركية كانت بذات درجة فاعلية التمارين الرياضية.
لكن من مارسوا اليوجا قلت لديهم بشكل ملحوظ أعراض القلق والاكتئاب ومدى وعيهم بالصعوبات المترتبة على إصابتهم بالمرض. كما عبر المرضى المشاركون في مجموعة اليوجا عن تحسن قدرتهم على الاضطلاع بالأنشطة اليومية رغم مرضهم.
وتقول كبيرة الباحثين في الدراسة جوجو كوك من جامعة هونج كونج “قبل إجراء الدراسة كنا نعلم أن التمرينات العقلية والجسدية مثل اليوجا وتدريبات الاطالة تحسن الحالة الصحية الجسدية لمرضى باركنسون.. لكن الفائدة التي تعود على صحتهم العقلية والنفسية لم تكن معروفة”.
وأضافت عبر البريد الإلكتروني “خلصت تلك الدراسة إلى أن اليوجا المعتمدة على التأمل تخفف من المشكلات النفسية وتحسن من نوعية الحياة إضافة إلى تخفيف الأعراض الحركية”.
لكن من عيوب الدراسة هو أن الكثير من المشاركين لم يكملوا التجربة لنهايتها. كما أشار الباحثون إلى أن النتائج قد تختلف مع مرضى باركنسون الذين يعانون من صعوبات حركية أشد وطأة ولم تشملهم الدراسة.
ونبهت كاثرين جاستس المتخصصة في العلاج الطبيعي في مركز هنبن للرعاية الصحية في منيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية إلى أن مرضى باركنسون يتعين عليهم توخي الحذر من مخاطر الوقوع والإصابة بسبب الأوضاع التي قد يتخذونها أثناء ممارسة اليوجا.

روابط ذات صلة

“الزكاة”: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة

“الزكاة”: أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة
ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
أكبر طائرة في العالم تحلق فوق كاليفورنيا في أولى رحلاتها

أكبر طائرة في العالم تحلق فوق كاليفورنيا في أولى رحلاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*