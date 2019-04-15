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خاصية من “آبل” لمنع اشتراك المستخدمين في تطبيقات دون قصد

خاصية من “آبل” لمنع اشتراك المستخدمين في تطبيقات دون قصد
http://almnatiq.net/?p=716831
المناطق - الرياض

قررت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” إضافة خاصية جديدة لحماية مستخدمي أجهزتها الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس” مثل هواتف “آيفون” أو الكمبيوتر اللوحي “آيباد” من الاشتراك عن طريق الخطأ في أي تطبيق من التطبيقات الموجودة على متجرها الإلكتروني “آب ستور”.
وبحسب تقرير نشره موقع “”9 تو 5 ماك” المتخصص في موضوعات أجهزة “آبل” فإن الشركة أضافت خطوة جديدة أثناء الاشتراك في أي تطبيق للتأكد من أن المستخدم يريد بالفعل الاشتراك فيه. وتتمثل هذه الخطوة في ظهور نافذة تقول” أكد الاشتراك” عندما تنقر على زر للاشتراك في التطبيق وذلك لكي يؤكد المستخدم أنه يريد الاشتراك بالفعل.
وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن رسالة التأكيد ستظهر بعد أن يؤكد المستخدم رغبته في الاشتراك في التطبيق باستخدام خاصية تأكيد الهوية ببصمة الإصبع المعروفة باسم “آي.دي تاتش”.
وأضاف الموقع أن الخطوة الجديدة ستضمن عدم الاشتراك غير المقصود في أي تطبيق والذي أصبح مشكلة بالنسبة للعديد من المستخدمين الذين يستخدمون هواتف تتعرف على المستخدم بصمة الإصبع. يذكر أن ما يحدث الآن هو أن المستخدم تظهر أمامه رسالة آلية تسأله إن كان يريد الاشتراك في التطبيق. وعندما يضع إصبعه على زر الخروج من التطبيق، فإنه يضغط على زر ” آي.دي تاتش” الذي يؤكد هوية المستخدم ببصمة إصبعه وهو ما يعني موافقته على الاشتراك في التطبيق رغم انه لا يريد ذلك.

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